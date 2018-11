«Le sanzioni stanno arrivando», Trump in versione “Trono di Spade”

Sabato 3 Novembre 2018, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - «Le sanzioni stanno arrivando». Sembra il trailer di un film e invece è la politica americana.Donald Trump sceglie una narrativa ed una grafica da “Trono di Spade” per presentare alla sua base elettorale, ma anche a tutti quanti gli altri come uno schiaffo, le sanzioni all’Iran.Il bisogno incessante di un cattivo di turno, il desiderio scientifico di scaldare gli animi degli elettori repubblicani.Ma, soprattutto, la comunicazione che cambia, che nel terzo millennio si fa fluida, veloce e necessariamente accattivante.I democratici agitano un vortice di critiche, addirittura di prese in giro. Ma il risultato è che si parla sempre e soltanto di un presidente già di per sé assai invadente.La vittoria del novembre 2016 è passata, con o senza la mano dei russi, anche attraverso i social.Trump e il suo staff se lo ricordano molto bene. E provano a mettere la firma in calce al bis, a meno di 48 ore dal voto di midterm.