Usa, Trump ha scelto il capo del Pentagono: è un manager e non ha mai fatto il militare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Dicembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Natale casalingo per Donald e Melania alla Casa Bianca. Trump ha cancellato i piani di vacanza nella sua tenuta di Mar a Lago, in Florida, e la moglie che era già partita venerdì, ha fatto ritorno nella capitale insieme al figlio Barron, come a sottolineare l'emergenza del momento. La festa è rovinata dal blocco della spesa federale, e dalle più recenti defezioni, a cominciare da quella del ministro per la Difesa Jim Mattis.L'ex generale, eroe delle campagne militari nel Medio Oriente, aveva offerto di guidare la fase di transizione fino a fine febbraio, data di scadenza naturale del suo mandato, nella stessa lettera nella quale annunciava che il presidente «ha diritto ad avere nella mia posizione qualcuno più allineato alle sue idee». Trump ha reagito ieri con un gesto di stizza: ha chiesto a Mattis di lasciare il suo ufficio al Pentagono tra una settimana per far posto all'uomo che lo sostituirà provvisoriamente. Il ministro ad interim sarà Patrick Shanahan, attuale vice nello stesso dicastero.