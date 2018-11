Usa, tutti pazzi per il nuovo Trump… scopino da bagno

Venerdì 16 Novembre 2018, 06:30

NEW YORK - L’America sogna il regalo di Natale perfetto. E, di fatto, almeno nella sua metà democratica, lo ha trovato già.Su Donald Trump, si sa, è stato detto, scritto e prodotto di tutto. Ma l’ultimo gadget che sta facendo impazzire gli Stati Uniti segna una nuova linea di confine dell’inventiva dell’invettiva contro l’odiato The Donald.Uno scopino per toilette. Raffigurante, a dirla tutta alla perfezione, il tycoon e in particolare la sua chioma arancione.Disponibile su Amde Store per la modica cifra di 21 dollari e 95 centesimi. Non disponibile invece, per evidenti ragioni legate a ciò che resta del politically correct, su Amazon. Dove tuttavia è possibile acquistare della carta igienica “personalizzata” per meno di 10 dollari.Satira legittima o insulto gratuito alla prima Istituzione del Paese?Trump, nel dubbio, ringrazia per un (bel) po’ di pubblicità gratuita.Di cui, peraltro, non avrebbe davvero alcun bisogno.