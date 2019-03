Ultimo desiderio, la telefonata di Trump: «Sei un campione, continua a lottare»

Giovedì 7 Marzo 2019, 10:48

Ultimo desiderio?Una telefonata di Donald Trump.Gli americani la chiamano “bucket list”, la lista delle cose da fare prima di morire. E Jay Barrett, cittadino statunitense del Connecticut, sta morendo.Malato di fibrosi cistica, ha realizzato il suo sogno grazie alla sorella Bridgette Hoskie, una democratica membro del consiglio comunale di West Haven.«Grande Jay, ti vedo bene. Ho appena dato un’occhiata a una tua foto!».Questa la sorpresa del presidente per il giovane ancora oggi incredulo.«Troppo gentile, troppi onori, I look like shit», alla lettera “sono un cesso”, la risposta di tutta franchezza del giovane, ritratta in un paio di video che la Hoskie ha pubblicato sul suo profilo Facebook scatenando un delirio di like, commenti e condivisioni.«Sei un campione. Stai lottando, no? Dimmi che stai lottando!», ha proseguito Trump.«È ciò che fanno gli irlandesi, no? Combattono!», ha rilanciato Barrett che per l’appunto vanta radici tra Dublino e dintorni.«Certo che sì, è ciò che fanno gli irlandesi, ci puoi scommettere», ha chiuso il cerchio il tycoon.Una sorta di lieto fine per una storia che lieto fine non ha.Tutto è cominciato proprio per mano della sorella del ragazzo che, attraverso i suoi profili social, ha preso l’iniziativa e ha chiesto ai suoi contatti di inviare una mail alla segreteria della Casa Bianca per far sì che il sogno di suo fratello si avverasse.Sono partiti i primi messaggi che, pian piano, con il trascorrere dei giorni prima e delle settimane poi, sono diventati centinaia, migliaia, sino a catturare l’attenzione dello staff del Commander in Chief.E così, di colpo, un primo contatto.«Ho già parlato con Ivanka, con tutta la mia famiglia. Speriamo e preghiamo per voi, continuate a lottare, non arrendetevi».Era Eric Trump, terzogenito del presidente, figlio della prima moglie Ivana.Vigilia della telefonata più importante.Che non può di certo salvare una vita, ma che ha potuto realizzare l’ultimo desiderio di Jay.