Vacanze tra green pass, vaccini, tamponi e quarantena: ecco le regole per spostarsi all'estero

Tamponi, vaccini e certificato digitale. Saranno loro i grandi protagonisti dell'estate degli italiani. Altro che mare, sole e spiaggia, con la bella stagione ormai a un passo e le restrizioni che vanno via via allentandosi infatti, sta ripartendo anche la voglia di viaggiare, soprattutto verso Paesi stranieri. Tuttavia prima di iniziare a ragionare sulle prenotazioni bisogna conoscere le regole che i turisti devono rispettare per spostarsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati