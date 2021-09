Vaccini: oltre 2,11 mln di dosi somministrate in Cina

Continua la corsa dei Paesi alla vaccinazione per sconfiggere il Covid. Alla data di ieri, in Cina sono state somministrate più di 2,11 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. Oltre 1,09 miliardi di persone, pari al 77,6% della popolazione totale del Paese, ha ricevuto almeno una dose, mentre sono più di 969,7 milioni le persone ad essere state completamente vaccinate contro il Covid-19 alla data del 6 settembre. È quanto reso noto da Wu Liangyou, vicedirettore della divisione per il controllo e la prevenzione delle malattie della Commissione Sanitaria Nazionale.

Nel corso di una conferenza stampa il funzionario ha affermato che sono quasi 162,3 milioni le dosi di vaccini anti- Covid ad essere state somministrate ai minori tra i 12 e i 17 anni, ribadendo che si incoraggia tutta la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione sulla base del consenso informato e della volontà. Wu ha infine esortato alcune autorità locali a rettificare le pratiche irregolari, quali il divieto di accesso ai luoghi pubblici per i non vaccinati.