Brasile, dalla Cina in arrivo ingredienti per 18 milioni di dosi di vaccino

In Brasile è previsto, per la giornata di sabato, l'arrivo dalla Cina di una quantità di principio attivo sufficiente per realizzare 18 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, ad annunciarlo è lo stesso governo brasiliano. «La buona notizia è che ho ricevuto oggi la conferma dell'invio di due lotti di principio attivo sufficienti per preparare 18 milioni di dosi di vaccino», ha annunciato il segretario esecutivo del ministero della Salute, Rodrigo Cruz, nel corso di una audizione parlamentare. I lotti si riferiscono al principio attivo del vaccino AstraZeneca e saranno spediti dalla Cina con un volo atteso per sabato prossimo.

I vaccini saranno prodotti e infialati dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro. «Siamo anche in attesa di una conferma dalla Cina di una ulteriore spedizione di principio attivo del vaccino CoronaVac per il prossimo 25 maggio per l'Istituto Butantan», ha rivelato Cruz. L'Istituto Butantan, controllato dal governo di San Paolo, il cui governatore Joao Doria è un rivale politico del presidente Jair Bolsonaro, sostiene che il principio attivo, sufficiente per preparare 7 milioni di dosi di vaccino, è già pronto alla spedizione e attende solo il via libera da parte del governo cinese. Doria sostiene che il ritardo nella consegna dipenda dalle recenti dichiarazioni di Bolsonaro contro la Cina, che hanno creato irritazione nel governo di Pechino. Il programma di vaccinazione in Brasile ha subito un brusco rallentamento nell'ultima settimana a causa della mancanza di vaccini.