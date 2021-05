Vaccini, Giappone verso approvazione Moderna e AstraZeneca: solo il 4% popolazione immune

Il governo giapponese si appresta ad approvare i vaccini anti Covid della casa farmaceutica statunitense Moderna e della anglo-svedese AstraZeneca. Una commissione di esperti medici si è riunita giovedì per esaminare i risultati dei test clinici condotti in Giappone, confermando la loro efficacia, e il ministero della Salute è pronto a dare il via libera già oggi. Il siero della Moderna sarà disponibile da lunedì nei nuovi centri vaccinali di Osaka e Tokyo, in procinto di essere inaugurati questo con il supporto delle Forze di Autodifesa, mentre quello di AstraZeneca potrebbe essere vietato ai minori di 18 anni, in attesa di maggiori chiarimenti sui rischi associati alla salute, in base agli studi condotti anche in Europa.

Ad oggi solo il vaccino della Pfizer è stato autorizzato in Giappone, e la campagna di immunizzazione iniziata a metà febbraio è riuscita a coprire circa il 4% della popolazione dei 126 milioni di abitanti, ben al di sotto della media dei Paesi del G7. Il governo ha sottoscritto contratti per la fornitura di 50 milioni di dosi Moderna entro settembre, 120 milioni di AstraZeneca, e 194 milioni del vaccino Pfizer. In nove prefetture dell'arcipelago, inclusa la capitale Tokyo, fino al 31 maggio sarà in vigore lo stato di emergenza, e con ogni probabilità nel fine settimana anche l'isola a sud di Okinawa verrà aggiunta alla lista, in scia alla recente ascesa dei contagi da coronavirus. A livello nazionale in Giappone nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 5.700 casi e poco più di 100 morti.