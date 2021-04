Vaccini, la Gran Bretagna a 10 milioni di richiami: quattro i morti

Continuano ad arrivare buone notizie dalla Gran Bretagna in tema di vaccinazione anti Covid. Il Regno Unito supera quota 10 milioni di richiami e 43 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate e fa registrare un nuovo minimo di morti conteggiati nelle ultime 24 ore censite (solo 4 in tutto il Paese), con meno di 3.000 nuovi contagi su oltre 1,6 milioni di test e un numero di ricoveri totali in ospedali ridotti a circa 2.000. Lo certificano i dati odierni del governo. Parlando ai Comuni, il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha definito i 10 milioni di richiami «una pietra miliare» e «incredibile» il fatto che «il 94% degli over 50» del Regno abbia accettato il vaccino, mentre il Paese sta ora vaccinando i 40enni.

APPROFONDIMENTI BRASILE Covid in Brasile, ospedali al collasso: record di morti e vaccini a... BRASILE Dottoressa incinta al quinto mese muore a 36 anni di Covid: i... GERMANIA Covid, in Germania weekend di follie: rave illegali e matrimoni...

Covid, Spagna verso il divieto di fumare all'aperto: «Pericolo che si possa contagiare gli altri»

<div class="flourish-embed flourish-map" data-src="visualisation/4937182"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>