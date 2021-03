Astrazeneca, anche l’Irlanda chiede la sospensione del vaccino: «Una precauzione»

Anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall’Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. Lo riporta Skynews. Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha precisato che non sono stati provati «collegamenti tra il vaccino anti-Covid AstraZeneca e alcuni casi che si sono verificati» di coaguli nel sangue.

