Vaccini, Austria minaccia blocco di 100 milioni di dosi Pfizer nel quarto trimestre

L'Austria torna a battere i pugni. Il governo di Sebastian Kurz starebbe minacciando di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue, per il quarto trimestre, se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi, secondo quanto emerso dal summit dei leader Ue. Lo si apprende da più fonti diplomatiche europee a Bruxelles.

L'Austria intanto ha avviato colloqui con la Russia per acquistare un milione di dosi del vaccino Sputnik. Lo ha annunciato Kurz secondo quanto riportato dal Guardian. Kurz è attaccato dai partiti d'opposizione che accusano il suo governo di non aver acquistato tutti i vaccini anti-Covid che avrebbe potuto ottenere con il programma di acquisti collettivi dell'Ue. «Non ci devono essere paraocchi geopolitici riguardo ai vaccini», ha detto il cancelliere a proposito delle trattative con Mosca sottolineando che «l'unica cosa che conta è se il vaccino sia efficace e sicuro».