Vaccino ai bambini, Pfizer: disponibile dal 13 dicembre. Von der Leyen: «Per capire Omicron 2-3 settimane»

Il Green pass «deve essere adattato in modo costante alla situazione della pandemia. È giusto che ora non sia inclusa solo la vaccinazione, ma anche il richiamo. Il messaggio è che il richiamo sia effettuato a 6 mesi» dal ciclo completo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Il vaccino diventerà obbligatorio? Cosa accade in Europa:... L'EPIDEMIA Vaccini ai bambini, De Luca: «Impegneremo anche i... L'EPIDEMIA Long Covid «perdita di capelli e vista offuscata anche dopo 8...

«Ringrazio il Sudafrica per la velocità con cui ci hanno avvertiti» su Omicron ha detto ancora von der Leyen. «Ci hanno dato l'opportunità di agire velocemente. Ogni giorno conta in questa situazione. L'Oms considera Omicron ad alto rischio, non conosciamo tutto di Omicron, ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. È una corsa contro il tempo». Le dosi del vaccino Pfizer «per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre». Fino a due o tre anni fa «non lo avrei mai pensato ma è tempo di discutere sull'obbligo vaccinale».

«Gli scienziati dicono di non saperne abbastanza» su Omicron. «Servono due o tre settimane, che in pandemia sono un'eternità. Per questo la raccomandazione è vaccinatevi. Speriamo per il meglio, ma prepariamoci al peggio».

Vaccino ai bambini, Antonella Viola: «Va fatto, è l'unico modo per proteggerli: già 5.800 bimbi ricoverati per il virus»

Covid, Brusaferro (Iss): «In Italia cresce l'incidenza e l'Rt resta sopra 1. Su Omicron massima attenzione»

Servono sfide comuni, derivanti dalla ricomparsa della Covid-19 in molti Stati membri quest'autunno. Ecco l'appello della Commissione europea a fronte delle preoccupazioni per l'estendersi della variante Omicron, “potenziale minaccia” che richiede azioni urgenti per garantire la sicurezza sanitaria a lungo termine. La presidente Ursula von der Leyen ha reiterato l'invito agli Stati a intensificare gli sforzi di vaccinazione e potenziare gli investimenti nei trattamenti, migliorare monitoraggio e prevenzionè. La Commissione indica che “occorre agire rapidamente e con decisione per limitare la diffusione del virus e mitigare il suo impatto”.