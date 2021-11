Vaccino Covid, in Svizzera anche l'ipnosi per convincere gli indecisi

«Ogni vaccinazione conta»: è il motto della settimana nazionale di immunizzazione contro il Covid, che prenderà il via domani in Svizzera. Numerosi gli eventi: concerti, un villaggio di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo, vaccinazioni in autobus, in tram, sul battello del Reno o anche sotto ipnosi.

Queste le nuove strategie celte dalla Confederazione elvetica e dai cantoni che così proveranno a convincere gli indecisi, grazie ad un programma di informazione e facilitazione delle vaccinazioni, con aumento dei siti ed estensione degli orari.

La "settimana speciale" delle vaccinazioni

La settimana, il cui budget a disposizione è di circa 100 milioni di franchi, inizierà con un evento informativo sulla Piazza Federale di Berna. Un'ottantina di personalità dello sport, della cultura, dell'economia e della politica hanno prestato il loro volto ai manifesti affissi ai quattro angoli del paese.

Vi sarà inoltre un tour di concerti di musicisti come Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli e Sophie Hunger, che saranno affiancati da stand di informazioni e consulenza sul tema. In alcuni cantoni della Svizzera orientale, i cui tassi di vaccinazione sono tra i più bassi del paese, oltre alle notti del vaccino, ai vari centri pop-up e walk-in, ai più paurosi verrà offerta la possibilità di sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi. In molti luoghi circoleranno autobus di vaccinazione, camion e squadre mobili di vaccinazione: a Zurigo ad esempio, si potrà ottenere l'iniezione in tram, mentre a Basilea sarà possibile farlo su un battello sul Reno. Un vero e proprio villaggio del vaccino verrà inoltre creato all'interno della Stazione centrale zurighese.

Offerte anche alcune specialità culinarie

In diverse località a chi deciderà di sottoporsi all'immunizzazione verranno offerte specialità culinarie: caffè, berliner, marroni, vin chaud o the speziati. Prevista anche, analogamente a quella dei musei, una lunga notte del vaccino in numerose località. Nel canton Lucerna non ci sarà neppure bisogno di uscire di casa: famiglie o gruppi di cinque o più persone potranno infatti prenotare un team di vaccinazione a domicilio, mentre ad Appenzello Esterno vi sarà una sorta di servizio taxi gratuito che preleverà le persone da casa e le accompagnerà ai centri di immunizzazione.

Vaccini anche a bordo di furgoncini itineranti

Nei cantoni di Svitto e Nidvaldo circoleranno diversi furgoncini del vaccino, che forniranno dosi ma anche consulenza e informazione. Ginevra dal canto suo punta sull'umorismo e sulla cultura: chi riceve la prima dose durante questa settimana potrà partecipare a una lotteria per vincere un «momento ginevrino unico», per esempio una visita guidata allo storico bunker del governo con Mauro Poggia, una discesa a corda doppia sotto scorta della polizia o la possibilità di guidare un veicolo blindato sull'asfalto dell'aeroporto.

