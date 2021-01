Vaccino Johnson & Johnson efficace al 66 %, ma basta una sola dose

Il vaccino anti Covid sviluppato da Johnson & Johnson ha dimostrato una efficacia al 66% nel prevenire il contagio. Lo rivelano i dati provvisori emersi dalla fase 3 della sperimentazione su pazienti che hanno il vaccino che a differenza degli altri richiede una sola iniezione. Il tasso di efficacia è inferiore a quello riportato dai vaccini già autorizzati prodotti da BioNTech/Pfizer, Moderna e Oxford/AstraZeneca. Il tasso tuttavia non è direttamente paragonabile perchè la sperimentazione ha escluso i casi molto lievi di malattia. Il vaccino ha dimostrato anche un'efficacia al 57% contro la variante 501.V2, che è stata identificata per prima in Sud Africa. L'efficacia è stata inoltre del 72% su pazienti negli Stati Uniti e del 66% in Sud America. I risultati sono stati definiti da Alex Gorsky, ceo di J&J' «una pietra miliare di importanza critica». L'azienda intende presentare domanda negli Stati Uniti per un utilizzo del vaccino agli inizi di febbraio e sarà pronta a distribuire immediatamente le fiale non appena riceverà l'autorizzazione.Cop

