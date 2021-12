Vaccino Moderna per errore al bambino di sette mesi, denunciato il medico

Un bambino di 7 mesi ha ricevuto accidentalmente un vaccino anti-covid, invece di una dose contro l'influenza, secondo quanto hanno riferito le autorità sudcoreane citate dall'agenzia Yonhap.

Un pediatra di una località vicino a Seúl ha inoculato una dose di vaccino Moderna al bambino, in realtà l'iniezione era invece destinata a sua madre. Successivamente il piccolo è stato messo sotto osservazione per cinque giorni e tuttavia non ha mostrato segni di effetti secondari.

APPROFONDIMENTI ROMA Medici No vax, irruzione all'assemblea dell'Ordine a Roma:... REGOLE Cenone di Natale sicuro? Tampone e niente parenti No vax: come... IL FOCUS Covid Europa, la stretta per Natale: in Irlanda coprifuoco dalle 20,...

Dopo il caso, avvenuto il 29 settembre, i genitori del minore hanno intentato una causa contro il medico, chiedendo un risarcimento.