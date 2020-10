Vaccino Covid, morto volontario per AstraZeneca/Oxford in Brasile

È morto un volontario della sperimentazione per il vaccino anti Covid-19 della clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford. Lo riferisce la Reuters - ripresa dall'agenzia Bloomberg - citando l'autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l'università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano.

Anvisa ha subito precisato che la sperimentazione proseguirà. Non si hanno notizie sull'identità del volontario morto, salvo che si tratta di un cittadino brasiliano.

Proprio oggi il presidente del centro di ricerca Irbm di Pomezia, Piero Di Lorenzo, che collabora con l'Università di Oxford per la realizzazione del vaccino anti Covid 19 per AstraZeneca, aveva confermato la disponibilità delle prime dosi entro dicembre, già annunciata nei giorni scorsi dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Di Lorenzo aveva sottolineato in un'intervista concessa al sito Financial Lounge: «Se non insorgono problematiche improvvise è ragionevole pensare che la fase clinica di sperimentazione possa concludersi entro fine novembre o i primi di dicembre». La morte del volontario promette di stravolgere ogni previsione.

Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA