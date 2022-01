Vaccino obbligatorio in Austria dal 1 febbraio: multe fino a 3.600 euro per i trasgressori

Obbligo vaccinale in Austria dal primo febbraio. Vienna ha confermato l'entrata in vigore della vaccinazione anti-Covid obbligatoria per gli adulti, con multe tra 600 e 3.600 euro per i trasgressori. Lo ha ribadito il cancelliere, Karl Nehammer, presentando le nuove norme e dicendosi consapevole della carattere «sensibile» di questa misura, una prima in Europa.

L'annuncio del cancelliere

«Come previsto, renderemo obbligatoria la vaccinazione all'inizio di febbraio» per i maggiori di 18 anni, ha detto in una conferenza stampa a Vienna. «È un progetto di legge sensibile, ma conforme alla Costituzione», e che necessita di «una fase di adattamento» che consenta ai recalcitranti di farsi vaccinare «fino a metà marzo», ha aggiunto il cancelliere. In Austria il 71,5% della popolazione ha già ricevuto uno schema vaccinale completo, mentre sabato 27.000 persone hanno manifestato a Vienna contro questa misura accusata di violare le libertà individuali.

Le sanzioni

«Ci saranno dei controlli»: non essere vaccinari costituirà un «reato» passibile di «sanzioni» pecuniari tra i 600 e i 3.600 euro in caso di recidiva, ha spiegato. I non vaccinati riceveranno una convocazione per la prima dose e chi non si presenterà sarà multato. La norma prevede fino a quattro multe a persona. Il progetto di legge dovrebbe essere approvato giovedì dal parlamento.