Vaccino, svolta a Wall Street: sul floor solo chi è pienamente immunizzato

Il vaccino sarà obbligatorio anche a Wall Street dal 13 settembre. Sono coloro che sono completamente immunizzati potranno calpestare l'iconico floor della Borsa di New York anche se si stanno valutando alcune eccezioni legate a ragioni mediche o motivazioni religiose. Saranno inoltre effettuati regolarmente test anti Covid a campione anche tra i vaccinati. Finora la prova di immunizzazione era prevista solo per i visitatori che ogni giorno entrano nella sede della Borsa newyorchese in occasione del suono della campanella che decreta la fine della giornata di contrattazioni, ma non per i trader che portano avanti le contrattazioni e per il personale.

L'annuncio dei vertici del New York Stock Exchange arriva mentre negli Stati Uniti impazza la polemica contro l'obbligo del vaccino sui luoghi di lavoro, a partire dalla scuola. Così, nell'ambito di un dibattito sempre più ideologizzato, il governatore della Florida, il trumpiano Ron De Santis, è arrivato a minacciare il ritiro dello stipendio ai sovrintendenti scolastici e ai presidi che imporranno a docenti e personale scolastico vaccinazione o uso della mascherina.

E pazienza se il Sunshine State sia uno degli stati Usa messi peggio sul fronte dei contagi legati alla variante Delta con un numero record di casi e di ospedalizzazioni. Situazione non molto diversa da quella del Texas dove un altro governatore repubblicano, Greg Abbott, ha firmato un decreto che vieta l'obbligo dell'uso delle mascherine negli istituti scolastici. Diversa la situazione in California, dove il governatore democratico Gavin Newsom ha annunciato per docenti e personale scolastico l'obbligo di essere vaccinati o regolarmente sottoposti a test anti Covid. È il primo stato Usa a prendere una simile decisione. Divise anche le compagnie aree a stelle e strisce, con le sole Delta e United Airlines che per ora richiedono la prova dell'avvenuta vaccinazione al personale di volo e di terra.