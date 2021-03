Vaccino, Biden: «Entro maggio avremo dosi per tutti gli americani»

In America, la disponibilità di vaccini anti Covid aumenta. Lo ha comunicato il presidente Joe Biden. «Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio, oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza per tutti gli americani entro la fine di maggio»: lo ha detto il presidente Joe Biden parlando dalla Casa Bianca.

APPROFONDIMENTI LOS ANGELES Happy days, morto Warren Berlinger: l'attore aveva 83 anni ECONOMIA Commercio Cina-USA, da Biden impegno a combattere "pratiche scorrette" ECONOMIA Vaccini, Merck & Co produrrà quello della concorrente Johnson &... VACCINO Johnson&Johnson, ok Ema atteso l'11 marzo: ecco come... IL VIA LIBERA Vaccino monodose Johnson&Johnson, ok Fda: come funziona e quanto è...

Three weeks ago, I announced we would have enough vaccine supply for all Americans by the end of July.

Now, with our efforts to ramp up production, we will have enough vaccines for every American by the end of May.

— President Biden (@POTUS) March 2, 2021