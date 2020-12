Vaccino Pfizer, Gran Bretagna approva la vaccinazione di massa: disponibile dalla prossima settimana

Vaccino Pfizer-BioNTech, la Gran Bretagna ha approvato la vaccinazione di massa. Londra, dunque, ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media britannici. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso.

La raccomandazione

«Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmici del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech», si legge in un comunicato del ministero della Sanità.

«Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana con la priorità agli anziani delle case di riposo e il personale medico», aggiunge la nota. La Mhra afferma che il vaccino offre fino al 95% di protezione contro il virus ed è sicuro per il lancio delle vaccinazioni di massa.

Il Regno Unito ha già ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone, con due iniezioni ciascuna, riferisce la Bbc. Presto dovrebbero essere disponibili circa 10 milioni di dosi con le prime in arrivo nel Paese nei prossimi giorni.

Giappone, vaccini gratis per tutti

Vaccini anti-Covid gratis, per tutti, in Giappone. La Camera dei Consiglieri, dopo il via libera della camera bassa del Parlamento, ha approvato all'unanimità un disegno di legge che prevede che il governo copra i costi dei vaccini contro il coronavirus per tutti i residenti da vaccinare mentre nel Paese tornano a crescere i timori per i contagi. Lo riporta l'agenzia Kyodo, dopo che il premier Yoshihide Suga si è impegnato a garantire vaccini gratis per tutti i circa 126 milioni di abitanti, ricordando gli accordi con Pfizer, Moderna e AstraZeneca per avere dosi sufficienti per 145 milioni di persone. Non è chiaro al momento se il programma coprirà anche i residenti stranieri. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Giappone registra dall'inizio dell'emergenza sanitaria quasi 151.000 casi di Covid-19 con oltre 2.100 decessi.

