Vaccino, a soli 8 mesi Vincenzo Mincolla è il più giovane al mondo ad aver ricevuto le 2 dosi Pfizer

Vincenzo Mincolla, un bambino di 8 mesi di New York, è la persona più giovane al mondo ad aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covid. Il neonato è uno dei 16 bambini che hanno preso parte alla sperimentazione Pfizer per la fascia d'età dai 6 mesi ai 2 anni. «Riteniamo entrambi che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più rapido e sicuro è vaccinarci per uscirne», hanno commentato il primato del piccolo "Enzo" i suoi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati