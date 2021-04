Vaccini, il premier bulgaro Borissov: «I prezzi sono schizzati: Pfizer da 12 a 15 euro»

Aumenta la domanda di vaccini e aumentano anche i prezzi. I nuovi contratti che l'Ue negozia con Pfizer per una fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi (di cui 900 milioni opzionali) per il 2022-2023 avranno un «prezzo notevolmente più alto». Lo ha detto il premer bulgaro Boyko Borissov anticipando - riporta il sito della Reuters - un prezzo di 19,5 euro a dose. «Era a 12 euro, poi è aumentato a 15,5, ora per il 2022-2023 vengono firmati contratti a 19,5 euro», ha detto Borissov. Un funzionario dell'Ue coinvolto nei colloqui - sottolinea Reuters - ha confermato il prezzo citato da Borissov, spiegando però che i negoziati non sono stati ancora conclusi.

«I prezzi stanno aumentando rapidamente», ha detto Borissov durante un viaggio in un villaggio nel sud della Bulgaria. Secondo Borissov l'aumento potrebbe costare «approssimativamente almeno 18 miliardi di euro, almeno. Ciò significa che nei nuovi bilanci gli esperti finanziari dovrebbero stanziare per i vaccini budget maggiori, molto più alti».

