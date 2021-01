Vaccino, infermiere positivo tra la prima e la seconda dose: «Hanno aspettato un mese, così ho preso il virus»

Un infermiere del pronto soccorso è risultato positivo al Covid per un ritardo del vaccino. David Longden, 43 anni, ha ricevuto la prima dose della Pfizer perché lavorava in prima linea presso l'ospedale “Princess of Wales” di Bridgend, nel Galles meridionale. La sua seconda iniezione doveva avvenire il 5 gennaio, ma è stata bloccata quando la linea guida è cambiata per cercare di vaccinare quante più persone possibile con la prima somministrazione. Almeno questa è la versione raccontata dal protagonista stesso.

A&E nurse catches Covid after his second vaccination was postponed when Government changed jab ruleshttps://t.co/Z067x6sePE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 12, 2021

Ora l'uomo è in isolamento. Longden è stato uno dei primi a ricevere la sua prima dose il giorno in cui è stato lanciato per la prima volta in Galles, l'8 dicembre. Ma è risultato positivo l'8 gennaio: «Il governo ha bisogno di proteggere il personale in prima linea del NHS - ha raccontato l'infermiere - non farlo è solo miope. Ora sono stato messo fuori combattimento per diversi giorni mentre il pronto soccorso è pieno di pazienti. Bridgend è una delle aree del Galles con i più alti tassi di coronavirus. Corro anche il rischio di esporre la mia partner al virus». I suoi primi sintomi furono un raffreddore alla testa, ma il giorno dopo è risultato positivo al coronavirus. «Ho avuto mal di testa e poi un terribile raffreddore: poi mi sono sentito veramente male, come stordito».

Infine l'infermiere ha avuto «molti dei tipici sintomi di Covid come la perdita del gusto e dell'olfatto». L'ospedale dove lavora David un numero record di assenze di personale in questi giorni, proprio a causa di casi positivi, costretti all'autoisolamento.

