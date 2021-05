Vaccino, l'Aifa: «Ad oggi 56.110 reazioni avverse su 18 milioni di dosi somministrate»

Sono 56.100 le reazioni avverse ai vaccini secondo il report di Aifa: il totale però va calcolato su 18 milioni di dosi somministrate ad oggi. Secondo il dossier, il 91% delle segnalazioni avviene per effetti collaterali lievi mentre l'8,6% riguarda i casi gravi.

Quindi, facendo i calcoli, si tratta di 309 casi avversi ogni 100.000 vaccini. In Italia sono 34 i casi di trombosi dopo il vaccino. Entrando nei dettagli, tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148.394 dosi somministrate (con un tasso di segnalazione di 309 ogni 100.000 dosi), di cui il 91% sono riferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, i veri numeri della pandemia: 6,9 milioni di morti nel mondo,... I VACCINI AstraZeneca e Johnson, Norvegia verso lo stop: «Effetti... L'EMERGENZA Oms, dai piani nazionali di vaccinazione esclusi 46 milioni di...

Le segnalazioni gravi invece corrispondono all'8,6% del totale, con un tasso 27 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. È quanto emerge dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza. Come riportato nei precedenti rapporti - riferisce l'Aifa - gli eventi segnalati insorgono prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (85% dei casi).

Prenotazioni vaccini Lazio, quando toccherà alle fasce 50-53 anni (e quando sarà disponibile Pfizer)

La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comirnaty (75%) di Pfizer/BioNTech, finora il più utilizzato nella campagna vaccinale (70,9% delle dosi somministrate), e solo in minor misura al vaccino Vaxzevria* di AstraZeneca (22%) e al vaccino Moderna (3%), mentre non sono presenti, nel periodo considerato, segnalazioni relative a Covid-19 Vaccino Janssen, J&J (0,1% delle dosi somministrate). L'approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni - ricorda l'Aifa - è condotto con il supporto di un “Gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-Covid-19”, costituito da alcuni dei massimi esperti nazionali di trombosi ed emostasi.

Pfizer rassicura: «Contro le varianti non è necessaria una nuova formula del vaccino»