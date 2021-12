Vaccino, Trump: «Anche io ho ricevuto la terza dose», ma il pubblico non apprezza e lo fischia

Ha ammesso di aver ricevuto la terza dose di vaccino ma il pubblico non ha gradito, e giù fischi. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito un coro di disapprovazione a Dallas durante un incontro pubblico domenica scorsa con l'ex presentatore di Fox News Bill O'Reilly. «Buuuuu», rumoreggia il pubblico in sala, evidentemente un pubblico che non approva la scelta di vaccinarsi dell'ex presidente. Da tenere a mente: i governatori repubblicani in America stanno contrastando l'obbligo vaccinale. La Cnbc riporta una rilevazione della Kaiser Family Foundation che risale a ottobre e dice che il 60% degli americani non vaccinati sono repubblicani. Altro esempio eccellente di rifiuto del vaccino è quello di Sarah Palin, ex governatrice dell'Alaska che è stata la candidata repubblicana alla vicepresidenza nel 2008. Riferendosi al vaccino ha detto: «Non lo farò. Non lo farò e sarà meglio che non tocchino nemmeno i miei figli».

APPROFONDIMENTI IL LIBRO «Trump positivo al Covid tre giorni prima del dibattito con... LE STORIE Covid, la «spoon river» no vax dei telepredicatori... IL GOVERNO USA Usa, assalto al Congresso: spunta il piano segreto per il golpe pro...

«Sia io che il presidente siamo vaccinati, e tu hai fatto il richiamo?», ha chiesto O'Reilly. «Sì», ha risposto Trump. A quel punto sono partiti i fischi. Trump ha chiesto di smetterla e poi ha minimizzato: «Tanto (chi protesta, ndr) è un gruppo molto piccolo laggiù», ha detto indicando in mezzo al pubblico.

Quando il "Buuuu" si è levato in sala Trump infatti ha cercato di smorzare la critica e ha detto agitando la mano: «No, non fate così».

La Casa Bianca ha rilanciato il video di Trump a Dallas per promuovere la campagna vaccinale. «Sii come il presidente Trump, e vai a fare il richiamo», questo il divertito messaggio promozionale.