Si incolla le parti intime e accusa l'ex fidanzato di rapimento e tortura, condannata 36enne

Ultimo aggiornamento: 17:44

Sie poidi. Vanesa Gesto, 36 anni, ha accusato l’ex Ivan Rico, 36, di averla lasciata sola e seminuda per le strade della città di Bembimbre, vicino a Leon, in Spagna. Si è inoltre cosparsa le parti intime di colla dicendo che era stato l'uomo e accusandolo di tortura.A svelare come erano realmente andati i fatti sono stati i filmati delle telecamere di sicurezza di un supermercato gestito da cinesi che mostravano la donna intenta a comprare la colla per parti intime e un kit di rapimento. La polizia visionando le immagini si è insospettita e ha anche scoperto che non era stata abbandonata in strada da un'auto come aveva raccontato.L'ex, che aveva già scontato qualche giorno in carcere, come riporta la stampa locale è stato scagionato e la 36enne condannata a 10 anni di reclusione e a pagare 25 mila euro all'uomo come risarcimento