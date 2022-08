Vaiolo delle scimmie, emergenza nazionale negli Stati Uniti: oltre 6000 casi

Vaiolo delle scimmie, è emergenza nazionale negli Stati Uniti. A dichiararlo il dipartimento della Salute Usa. Lo ha annunciato il ministro alla Salute americano Xavier Becerra. I casi della malattia negli Stati Uniti sono 6.600, ha precisato, sottolineando che ci sono oltre 1 milione di vaccini che saranno distribuiti in tutto il Paese. La California e New York, che sono gli Stati più colpiti, avevano già dichiarato l'emergenza nei giorni scorsi.

