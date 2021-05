Valencia diventa un modello anti-Covid: nessun morto nell'ultima settimana e vaccini record

La Comunità Valenciana, la regione in cui sorge Valencia e che si estende nella parte orientale della Spagna e include città come Alicante ed Elx, potrebbe diventare una delle mete di vacanza più ambite, visto che la lotta al coronavirus sta iniziando a dare buoni risultati: non si registrano morti per Covid da una settimana, secondo i dati forniti dal ministero della Salute in un comunicato. Gli ultimi decessi segnalati dal dipartimento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati