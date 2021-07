Variante Delta, allarme Cina: «È come a Wuhan». Biden: 100 dollari ai no vax perché facciano il vaccino

La Cina è di nuovo in allarme. Perché, come riporta il Daily Mail, dopo che i casi della variante Delta sono sfuggiti alle rigide chiusure delle frontiere, è stata colpita dal più esteso focolaio di Covid dall’epoca in cui l’epidemia è esplosa a Wuhan. Il Paese, che è orgoglioso del suo approccio di tolleranza zero al Covid, ha segnalato 206 nuovi casi dal 20 luglio, con epicentro Nanchino. L’epidemia è iniziata quando i lavoratori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati