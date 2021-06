Variante Delta, calano i contagi in Gran Bretagna, ma restano sopra i 20 mila

In Gran Bretagna cala il numero dei contagi che tuttavia resta sopra quota 20.000. Nel Paese ormai il 99% dei casi Covid è da variante Delta, la mutazione aggressiva importata dall'India. Lo certificano le cifre diffuse oggi dal governo di Boris Johnson con altri 20.479 casi (quasi 2500 meno del picco di ieri), mentre l'effetto della campagna vaccinale di massa (giunta a 77,3 milioni di dosi somministrate, con oltre il 62% della popolazione adulta interamente vaccinata e quasi l'85% raggiunta almeno da una prima dose) continua a tenere complessivamente a livelli bassi sia l'incremento dei ricoveri sia il dato sui morti di giornata (oggi 23).

Un portavoce di Downing Street ha sottolineato in queste stesse ore come l'efficacia dei vaccini spinga il governo a essere «sempre più fiducioso» di poter confermare l'uscita del Paese dalle ultime restrizioni del lockdown il 19 luglio, dopo il rinvio precauzionale rispetto alla scadenza iniziale del 21 giugno deciso dal premier su suggerimento dei consulenti scientifici. Il portavoce ha aggiunto di sperare che il previsto ampliamento ulteriore della platea dei vaccinati sull'isola nelle prossime settimane consentirà al Regno di «convivere con il

Covid in futuro» a livelli di rischio controllato.