Segnali confortanti nel Regno Unito, messo da tempo a dura prova dalla variante Delta. I nuovi contagi di Covid in Gran Bretagna sono in calo per il sesto giorno consecutivo dopo l'aumento attribuito alla diffusione della variante delta del Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24. 950 casi, ieri erano stati 29.173.