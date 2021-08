Variante Delta, l'Islanda è fra i Paesi più vaccinati al mondo: contagi in crescita, ma nessuno finisce in ospedale

In Islanda, uno dei paesi più vaccinati al mondo, nonostante la crescita dei contagi da Covid legata alla variante Delta non si registrano casi gravi. E i decessi sono di fatto azzerati. Lo rivela un'indagine pubblicata su Quartz. Nell'isola il 96% delle donne e il 90% degli uomini over 16 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. La campagna è iniziata alla fine del 2020 e da allora ad ogni cittadino sopra i 16 anni è stato offerto il vaccino.

Con la diffusione della variante Delta i contagi sono tornati a salire, più tra i vaccinati che tra i non vaccinati, ma nel 2021 è stato registrato un solo decesso. La quasi assenza di morti in rapporto all'aumento dei contagi è un buon segno, si sottolinea, perché dimostra che le persone vaccinate che hanno contratto il virus in modo non grave. Dall'inizio della pandemia, in Islanda sono state segnalate 8.738 infezioni e 30 decessi correlati al coronavirus.