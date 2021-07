Variante Delta, Israele non esclude lockdown a settembre: paura per la risalita dei contagi

Paura per la risalita dei contagi da Covid in Israele. Il nuovo direttore generale del ministero della salute israeliano, Nachman Ash, non esclude che il paese possa dover tornare nuovamente al lockdown a settembre, nel periodo di festività ebraiche che iniziano con Rosh Hashana, data la ripresa dei contagi dovuta alla variante delta. «Penso che potremmo arrivare ad un punto in cui diciamo: serve un lockdown», ha detto all'emittente Channel 13, rilanciata da Times of Israele. Ash ha aggiunto di sperare che ciò non sia necessario.