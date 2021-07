Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico»

Trecento ragazzi, anche quattordicenni, bloccati in quarantena in un residence a Dubai. «Sono nel panico, spaventati, speravano di tornare a casa dai genitori che ora, dall’Italia, ci chiedono aiuto» racconta una operatrice. I positivi sono 110, anche 15 accompagnatori, tutti per fortuna senza sintomi o al massimo con qualche linea di febbre e niente più. Ma c’è lo spettro di dovere restare fino a due settimane in attesa che si creino le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati