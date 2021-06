Variante Delta, in Sudafrica contagi record, l'allarme degli esperti: «Servono nuove misure»

La variante Delta, più contagiosa rispetto alle precedenti mutazioni del Covid-19, continua a destare preoccupazione nel mondo. E mentre la Gran Bretagna ha segnato ieri un record di 18 mila nuovi contagiati in 24 ore, anche il Sudafrica registra una nuova ondata di infezioni da variante: lo segnalano governo e scienziati mentre il Paese pensa a imporre restrizioni più severe. La nazione più colpita in Africa ha registrato solo oggi 18.762 nuove infezioni, il dato giornaliero più alto da gennaio, portando il numero totale di casi confermati in laboratorio a 1.895.905, di cui 59.621 mortali.

«Siamo nella fase esponenziale della pandemia, con i numeri che stanno crescendo molto molto velocemente e continueranno a crescere nelle prossime settimane», ha detto Tulio de Oliveira del Network for Genomic Surveillance in Sudafrica durante un briefing virtuale. Per frenare la diffusione della variante, «avremo bisogno di restrizioni più severe» e «questo deve essere fatto con urgenza», ha detto durante la stessa conferenza Koleka Mlisana, capo di un comitato consultivo ministeriale sul Covid-19.

