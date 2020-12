Variante inglese virus, 62 positivi all'aeroporto di Hannover provenienti dall'Inghilterra. Ipotesi nuovo ceppo

Scoperti in Germania 62 nuovi casi di coronavirus, ad Hannover. Si teme sia la variante inglese: si tratta infatti di passeggeri provenienti dall'Inghilterra, e sono tutti risultati positivi al Covid al momento del loro atterraggio nella città tedesca. Al momento sono in corso le analisi per stabilire se si tratti o meno della variante inglese da coronavirus: nel frattempo i passeggeri sono stati isolati e messi in quarantena. E altri 77 passeggeri sono bloccati all'aeroporto di Berlino, diretti in Polonia e in attesa dei risultati del tampone. Secondo le autorità sanitarie tedesche, inoltre, sembra che il Paese abbia prorogato lo stop ai voli dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre: uno stop annunciato già ieri ma di cui non si precisava la scadenza.

Ultimo aggiornamento: 14:57

