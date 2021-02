Varianti Covid, Gran Bretagna prenota «migliaia di camere» di hotel per la quarantena di chi arriva da 33 paesi

«Migliaia di camere» alberghiere sono state prenotate dal governo Tory di Boris Johnson per far scattare «dal 15 febbraio» l'attuazione dell'annunciato piano di quarantena precauzionale sorvegliata di 10 giorni di tutti i viaggiatori autorizzati in arrivo o rientro in Gran Bretagna. Misura sancita come obbligatoria per gli ingressi da 33 Paesi (inclusi Brasile, Sudafrica e Portogallo) per cercare di evitare l'importazione sull'isola di casi di contagio con le temute nuova varianti Covid: 'sudafricana' e 'brasiliana' in testa.

Lo ha detto oggi il viceministro degli Esteri, James Cleverly, confermando che di regola i viaggiatori interessati dovranno pagare per il soggiorno. Cleverly ha poi difeso la tempistica e i paletti fissati dal governo dalle accuse dell'opposizione laburista, che ora invoca una linea ancora più dura di prevenzione ai confini.

