Vaccini, Oms raccomanda Johnson & Johnson negli Stati con le varianti: «Consigliamo di utilizzarlo»

Dopo metà aprile il vaccino della casa farmaceutica americana Johnson & Johnson dovrebbe arrivare anche in Italia. E se il dubbio riguarda l'efficacia dei farmaci contro le varianti, l'Oms rassicura. «Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull'uso di questo vaccino per controllare la SARS-Cov-2 causata da queste varianti, consigliamo di utilizzarlo» ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del Gruppo di esperti sui vaccini dell'Oms, riunito per giudicare l'efficacia e la sicurezza del siero sviluppato dal colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson. Quindi il vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson è consigliato anche nei Paesi in cui circolano le varianti.

APPROFONDIMENTI COVID Astrazeneca, Germania spiega la sospensione: «Troppi casi di... COVID Astrazeneca, Belgio: «Chi rifiuta il vaccino non sarà... IL LOCKDOWN Covid, l'Ue lancia il pass: «Viaggi consentiti con vaccino...

Anche l'Ema consiglia il vaccino dell'azienda farmaceutica americana. «Il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall'Ema» è risultato efficace. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo. «Secondo un piccolo studio su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace» contro la variante sudafricana, ha spiegato Cavaleri, indicando tuttavia che sarà necessario attendere «studi più ampi» per verificarne la reale efficacia.

Covid, l'Ue lancia il pass: «Viaggi consentiti con vaccino o test». Von der Leyen: «Astrazeneca? Non ha rispettato gli impegni»

Vaccini, Matteo Bassetti: «Nel mio ospedale lo hanno rifiutato circa 500 sanitari, non devono lavorare»

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA