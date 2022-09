Tragedia in Venezuela, dove a causa di un forte alluvione almeno sette persone sono morte. Le vittime sono tutte giovanissime, di età compresa tra i 15 e i 27 anni. Facevano parte di un gruppo di circa 40 persone che stava partecipando a un raduno della Chiesa metodista per celebrare una festa religiosa.

L'alluvione ha colpito le giovani vittime mentre si stavano immergendo in un fiume in una regione delle Ande venezuelane al confine con la Colombia, nello stato di Táchira. Il governatore Freddy Bernal ha spiegato in un video sui social media: «Nella parte alta della montagna c'era una grande cascata, che, alimentata dalle piogge, ha prodotto un'alluvione che ha trascinato via alcune persone». «Finora sono stati trovati sette corpi e stiamo ancora cercando tre dispersi», ha detto.

Me encuentro en #Lobatera junto a un equipo multidisciplinario de seguridad que se encuentran abocados a responder a una tragedia ocurrida en el sector Potrerito, donde 36 personas fueron afectadas, el cual 4 fueron encontradas sin vida y sin identificación, faltan 3 por ubicar. pic.twitter.com/5DC2kCJ7Ve — Freddy Bernal (@FreddyBernal) September 25, 2022

Trentasei membri della Chiesa metodista si erano radunati in questa zona turistica per una festa religiosa. Alcuni stavano facendo il bagno nel fiume quando l'alluvione ha colpito, uccidendo diverse persone. La ricerca, resa difficile dalle caratteristiche geografiche di questa regione montuosa e dalle basse temperature, è proseguita fino a tarda notte.