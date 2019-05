Venezuela, Guaidò denuncia arresto del suo vice: «Prelevato con la gru mentre era in auto»

Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, controllata dall'opposizione venezuelana,, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato attraverso il suo account Twitter il presidente ad interim Juan Guaido. «Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato Edgar Zambrano», ha scritto in un post l'autoproclamato presidente e leader dell'Assemblea nazionale, che accusa il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) del sequestro.Secondo il deputato Oscar Rondero, dirigente del partito Azione Democratica, il partito che si oppone al regime di Nicolas Maduro, Zambrano aveva appena lasciato la sede del suo partito, quando la sua auto è stata circondata dagli agenti dei servizi segreti. Poiché si è rifiutato di scendere dal veicolo, gli uomini del Sebin hanno utilizzato un'autogru per portalo via verso il carcere di El Helicoide. «Sono arrivati ​​all'assurdità di portarlo via con una gru, mentre era a bordo del suo veicolo, violando tutti i processi ed esibendo l'autoritarismo a cui obbediscono», ha affermato Guaidò. Il regime di Maduro «ha intenzione di disintegrare il potere che rappresenta tutti i venezuelani, ma non ci riusciranno». L'esatta ubicazione di Zambrano era sconosciuta.