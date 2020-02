Venezuela nel caos, un anno dopo è rimasto solo Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di tweet, una lunga fase di minacce militari, addirittura proclami di una possibile invasione di terra, infine Juan Guaidó ospite del tempio della democrazia americana in uno dei suoi momenti più alti: quello del discorso sullo Stato dell’Unione.Insomma, in mezzo a tante parole vuote,Il tycoon, infatti, l’osso di Caracas non lo ha mollato mai e continua tuttora a strattonarlo, pressando continuamente e con forza, in direzione della democrazia,. E, per quanto si parli di emergenza umanitaria e per quanto la Comunità Internazionale si indigni a fasi più o meno alterne, nessuno si azzarda ad andare oltre rispetto alle dichiarazioni di facciata, figurarsi a muovere un dito., accorta e quasi avversa, che neanche si schiera perché Guaidó si è autoproclamato mentre Maduro merita rispetto.Il sentimento nasce tra le fila dei 5 Stelle e, volendo scendere nel dettaglio, poggia sulle fondamenta delle nostalgie latinoamericane di Alessandro Di Battista.Ci mette evidentemente in imbarazzo, però.Al cospetto della stessa Unione Europea, per una volta almeno compatta, e ancor di più al cospetto dei, al di fuori dei dati ufficiali e dei registri pubblici,, esattamente al contrario,, a dispetto dei divieti di uscita e di entrata disposti come diktat da Maduro,Come lui, vorrebbero ritornare milioni di suoi connazionali costretti altrove.Con Trump che resta a guardare, affacciato alla finestra del Sud, con l’aria e l’aura dell’unico uomo al mondo coraggioso al punto da tendere loro una mano.