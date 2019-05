Venezuela e proteste: si schianta un elicottero militare, sette morti

Lunedì 6 Maggio 2019, 11:47

Caracas, piove sangue sul bagnato delle proteste.Un elicottero militare con a bordo sette membri della Guardia Nacional Bolivariana si è schiantato al suolo nel fine settimana. Tutti morti i membri dell’equipaggio.A dare l’annuncio dell’incidente è il ministero della Difesa, con un comunicato ufficiale che viene prontamente ripreso da Nicolás Maduro che lo colora di tonalità assai meno formali e assai più accorate, quasi nel tentativo di farne un elemento di unità nazionale in un momento così delicato per le sorti della sua presidenza.«7 rispettabili ufficiali della Patria», è così che li definisce senza perdere mai l’occasione di sottolineare un concetto ereditato dalla roboante narrativa firmata Chávez.Il disastro è avvenuto peraltro in uno dei pochi quartieri considerati tranquilli, addirittura turistici, di Caracas.El Hatillo è una località che si trova a circa mezz'ora di macchina dal centro ed è solita accogliere chiunque con le sue tradizioni e con la sua quiete. Una quiete evidentemente turbata dalle manifestazioni prima e dallo schianto poi.Un Paese che non trova pace, sfavorito persino dagli episodi, che in questo momento non vede una via d’uscita nel muro contro muro tra due presidenti, Maduro appunto e l’autoproclamato Guaidó, che vantano alle spalle rispettivamente Russia e Stati Uniti.Con ogni probabilità, saranno proprio i due “giganti” a decretarne le sorti, in maniera più o meno silenziosa.Nel frattempo, il popolo continua a trascinarsi tra fame e proteste.