Venezuela, ragazze vendono i loro capelli per lasciare il paese

Lunedì 22 Aprile 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 13:14

Rosevel Velazquez è un parreucchiere di. Nel suo salone di bellezza, da settimane, arrivano giovani ragazze venezuelane per approfittare della particolare offerta: «Qui si comprano capelli». Tra loro c'è anche. La donna, seduta conle sue due bambine Nerianny e Luis, sta chiedendo informazioni per capire quanti soldi può incassare dai suoi capelli.Le servono 100 dollari per andare indove ha intenzione di trasferirsi a causa della terribile crisi che ha colpito il Venezuela: «Non c'è acqua nel paese. Ci sono momenti in cui per due o tre settimane una persona non riesce a lavarsi i capelli».Intanto, l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha invitato i suoi sostenitori a radunarsi in piazza a Caracas l'1 maggio contro il presidente Nicolas Maduro, per «la più grande marcia nella storia del Venezuela». L'obiettivo, ha detto Guaidò, è «mettere fine all'usurpazione».