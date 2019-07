Bibite alcoliche alterate con metanolo: venti morti

Esta mañana, realizamos un decomiso muy importante de licor a una distribuidora en San Isidro de Coronado. En el lugar se decomisaron vinos y rompopes sin registro sanitario o vencidos.



Venerdì 26 Luglio 2019, 16:22

Alcune bevande alcoliche hanno causato la morte di 20 persone in Costa Rica.Il Ministero della Salute ha stabilito che diverse marche di liquori sono state adulterate con metanolo, un composto chimico tossico che viene adoperato per la lavorazione di carburanti e di solventi, che hanno causato il decesso di 20 persone.Per questo, nei giorni scorsi, la polizia fiscale ha fatto irruzione in un distributore di alcolici nella provincia di San José, per accertarsi che i prodotti da loro venduti non fossero stati alterati dalla sostanza chimica tossica.Secondo il rapporto del Ministero della Salute, sul posto, situato a San Isidro de Coronado, a circa mezz'ora dalla capitale del paese centroamericano, i vini e gli alcolici erano sprovvisti della necessaria registrazione sanitaria e per questo sono stati confiscati.Nel frattempo, le autorità costaricane hanno chiesto di non acquistare e consumare specifiche marche di alcolici, quali: Guaro Gran Apache, Aguardiente Estrella Roja, Guaro Montano, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuka, Aguardiente Molotov.L'intossicazione da metanolo si manifesta con sintomi che includono tra gli altri: difficoltà respiratoria, visione offuscata, disturbi del sistema nervoso, forti dolori addominali, vomito e bassa pressione sanguigna, solo per citarne alcuni.Al momento la polizia indaga su circa 13 bande criminali che si dedicano alla vendita di queste bevande velenose, offerte sul mercato a un prezzo molto più basso di quello stabilito, secondo quanto raccontato da La Nación.