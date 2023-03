Ventunenne taglia il traguardo della mezza maratona di Elche in Spagna e poi muore

Un 21enne è morto dopo aver partecipato alla mezza maratona di Elche, in Spagna. Il giovane atleta è svenuto appena ha tagliato il traguardo. I soccorsi disponibili sul posto hanno fatto «tutto il possibile», trasferendolo «d'urgenza» in ospedale, secondo quanto riferito dagli organizzatori della gara, come viene riportato sui loro social.

L'incidente è avvenuto a Elche, Alicante, dopo che il giovane ha terminato la sua partecipazione alla 50esima edizione della mezza maratona, alla quale hanno partecipato quasi tremila corridori. Dopo essere stato soccorso inizialmente dal primo soccorso, è stato poi portato in ambulanza all'Elche General Hospital, secondo una dichiarazione rilasciata dal consiglio comunale, come riporta El País. La gara si è svolta in una giornata caratterizzata da una temperatura di circa 30 gradi centigradi.

Il sindaco di Elche ha già espresso le condoglianze alla famiglia del giovane e ha ringraziato il lavoro svolto dai servizi sanitari, volontari, polizia e altri membri dell'organizzazione per «aver prestato assistenza al partecipante che, purtroppo, è venuto a mancare».