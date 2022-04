Vera Girich, morta la giornalista di radio Svoboda nell'attacco all'edificio residenziale di Kiev: aveva 55 anni e «odiava Putin»

Reporter morta a Kiev: è la giornalista di Radio Svoboda Vera Girich, 55 anni, la persona rimasta uccisa nell'attacco che ha colpito un edificio residenziale di Kiev. Lo hanno reso noto i suoi colleghi.

Putin kills another female journalist, in her own home, with a Calibre missle.



Second in a week.



Vera Girich was a journalist for Radio Svoboda. pic.twitter.com/ygzWRWnZU5

— Expat in Kyiv (@expatua) April 29, 2022