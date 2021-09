Tribunale di Verona, Caia: «In Turchia 450 avvocati condannati con l'accusa di essere terroristi»

Nell’aula della Corte d'Assise del tribunale di Verona è stato affisso un grande manifesto con la foto simbolo dell’avvocata Ebru Timtik, morta il 27 agosto 2020, a 42 anni, in un carcere di Istanbul, dopo 238 giorni di digiuno totale, invocando per tutti il rispetto del diritto di difesa e del diritto ad un processo equo. Il manifesto è stato donato dall’unione triveneta dei consigli dell'ordine ai presidenti dei tribunali del Triveneto perché venga a sua volta esposto negli uffici giudiziari in memoria di Ebru.



Francesco Caia, presidente dell’osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo - OIAD, è intervenuto a Verona al convegno «Il diritto ad un processo equo oltre la vita», affermando: «Lo smantellamento dello stato di diritto in Turchia, che pure è Paese membro del consiglio d’Europa e firmatario della convenzione europea dei diritti dell’uomo, è effettuato non solo attraverso gli arresti e le condanne arbitrarie di singoli avvocati ma anche con il progressivo indebolimento degli ordini forensi e lo scioglimento di associazioni di avvocati».

Ha poi continuato, «In Turchia, secondo il rapporto sulla repressione a carico degli avvocati dell’associazione degli avvocati turchi in esilio «Arrested lawyers initiative» 1600 avvocati sono stati arrestati e messi sotto processo, 615 di questi hanno subito una lunga carcerazione preventiva e 450 sono stati condannati complessivamente a 2786 anni di reclusione, con l’accusa di far parte di associazioni terroristiche oppure di fare propaganda al terrorismo. Quattordici degli avvocati messi sotto processo sono presidenti, o ex presidenti di ordini».

L’osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo ha l'obiettivo di difendere gli avvocati, naturali difensori dei diritti umani a livello internazionale, messi sotto processo, arrestati e condannati ingiustamente a pesanti pene detentive, solo perché colpevoli di esercitare in maniera indipendente la professione di avvocato. L’Oiad ha organizzato alcune missioni di osservazione di processi a carico di avvocati, in sud America e Turchia.