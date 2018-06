LEGGI ANCHE ---->



Intanto Angela Merkel, parlando al Bundestag oggi, prima del vertice, ha detto che «l'Italia ha diritto a che il fondo fiduciario per il Nordafrica venga finanziato meglio. E qui mancano i soldi. E questo va migliorato». Soffermandosi soprattutto su una questione cruciale: «La migrazione - dice - potrebbe diventare una questione esistenziale dell'Europa. O la gestiamo o nessuno crederà più al nostro sistema di valori». Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeo a Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando Donald Tusk parlerà di dazi e della risposta europea al persidente americano Trump, con un occhio al prossimo vertice Nato dove si parlerà anche di Russia. Intanto Angela Merkel, parlando al Bundestag oggi, prima del vertice, ha detto che «l'Italia ha diritto a che il fondo fiduciario per il Nordafrica venga finanziato meglio. E qui mancano i soldi. E questo va migliorato». Soffermandosi soprattutto su una questione cruciale: «La migrazione - dice - potrebbe diventare una questione esistenziale dell'Europa. O la gestiamo o nessuno crederà più al nostro sistema di valori».

Frasi che hanno anticipato una sorta di ultimatum della cancelliera: «Chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo. E fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremo avanti con una coalizione dei volonterosi».



Intervistato dal quotidiano francese Le Monde, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, invita l'Italia «a chiedersi se le decisioni unilaterali possono essere una risposta efficace dinanzi a un problema globale. I discorsi incendiari possono essere efficaci in termini elettorali,ma non lo sono come risposta a questi drammi».



Alla domanda se fosse favorevole alla creazione di piattaforme di sbarco fuori dall'Ue, il capo del governo, che difende con forza la necessità di un accordo Ue, risponde: «In teoria, non mi sembra una cattiva idea. Bisogna esaminarla».



Intanto dagli avamposti sul Mediterraneo arriva l'annuncio che l a Grecia è pronta a un accordo con la Germania per riprendersi i migranti dei movimenti secondari. Lo scrive il 'Financial Times', che ha intervistato il premier greco Alexis Tsipras e in prima pagina titola «Tsipras segnala il suo sostegno alla Merkel con la disponibilità a riprendersi i richiedenti asilo». «In un'intervista con il Ft - scrive il quotidiano - Alexis Tsipras ha detto di essere aperto a un accordo speciale con Berlino per limitare i "movimenti secondari" dei rifugiati che arrivano alle frontiere sud dell'Ue ma poi si dirigono a nord verso la Germania».

