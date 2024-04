Vescovo e fedeli accoltellati a Sydney durante la messa, diversi feriti: il video dell'attacco

Vescovo e fedeli accoltellati a Sydney durante la messa. Le immagini del video sono paurose. Il prelato è Mar Mari Emmanuel, ma anche altre persone presenti sono state attaccate con un coltello in una chiesa di Wakeley, sobborgo di Sydney. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia che ha annunciato anche l'arresto di un uomo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 19 di lunedì.

Il filmato mostra il momento in cui un uomo si avvicina al vescovo prima di pugnalarlo, presumibilmente in faccia e sul corpo.

BREAKING: *ANOTHER MASS STABBING* - A bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD

