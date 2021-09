Vicepreside di scuola elementare accusata di stupro di un'alunna: «Genitori sotto choc»

Vicepreside di scuola elementare accusata di stupro di un'alunna di 13 anni: «Genitori sotto choc». La vicepreside di una scuola elementare è stata accusata di aver facilitato lo stupro di una ragazza di età inferiore ai 13 anni. Julie Morris, che ha lavorato alla St George's Central Church of England Primary School di Wigan (Inghilterra) per circa dieci anni, è stata rinviata in custodia cautelare.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati